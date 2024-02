Il veto è andato | Orbán rimane

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La velocità con cui Viktorha rinunciato aldurante il Consiglio europeo straordinario del primo febbraio ha sorpreso diplomatici, giornalisti e osservatori. Dopo aver preso in ostaggio l'Unione europea per un mese e mezzo su un pacchetto di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per l'Ucraina e la revisione del quadro finanziario pluriennale, il premier ungherese ha accettato in pochi minuti l'accordo che era già stato raggiunto a ventisei il 15 dicembre.ha ceduto dopo giorni di negoziati fatti di minacce e lusinghe. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno giocato il ruolo di poliziotti buoni. Donald Tusk e Kaja Kallas quelli di poliziotti cattivi. Giovedì mattina, in una riunione a sei con Charles Michel, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Macron e Meloni,ha capitolato. In cambio non ha ...