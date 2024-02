Il Verona riuscirà a salvarsi? Ecco cosa dice la media punti dei gialloblu

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)l’Hellasin questa stagione?laattuale deiper provare a risalire la china L’Hellasdeve risollevare la china per raggiungere quella salvezza che l’anno scorso è stata raggiunta per il rotto della cuffia. La domanda è ovviamente lecita: riusciranno ia mantenere la categoria? Laè di 0,78 a partita e in proiezione di quelle che saranno le prossime gare di campionato, iconquisteranno altri 11. Basteranno? L’anno scorso la permanenza ha toccato quota 32. Staremo a vedere.