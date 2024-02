Il turismo diventa smart per offrire esperienze ’inattese’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SI SONO INCONTRATI A LONDRA, si sono innamorati e, proprio nella City, hanno avviato un progetto diresponsabile, denominato ‘Unexpected London’. Ma l’onda lunga della Brexit, prima, e del Covid, poi, li convince a tornare nel proprio Paese d’origine. Nasce così ‘Unexpected Italy’, startup traveltech (letteralmente, ‘digitale’) che ha l’obiettivo diai viaggiatori un’esperienza turistica con impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali. Fondatrice della startup è Elisabetta Faggiana (nella foto a destra con il marito e co-fondatore Savio Losito). Classe 1982, originaria di Arzignano, nel Vicentino, inglese per parte di mamma, Faggiana lavora per importanti tour operator come Hotelplan, per poi passare al mondo dei musical a Dubai, al Broadway entertainment group e, infine, a Londra. Nella capitale ...