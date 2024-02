Il trionfo di Taylor Swift e il rapper arrestato durante la premiazione | cos’è successo ai Grammy Award 2024 – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La stella diillumina la notte dei. La cantante è riuscita a vincere per quattro volte il premio per il miglior album dell’anno con Midnights. Non era mainei 66 anni di storia del premio eha superato così artisti come Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra. Gli altri premi li aveva portati a casa per Fearless, 1989 e Folklore. Ma alla Crypto.com Arena di Los Angeles ha fatto un’apparizione a sorpresa anche Céline Dion, mentre la canzone dell’anno è What i was made for di Billie Eilish, brano del film Barbie. Ma la scena più spettacolare si è svolta all’inizio della serata: subito dopo aver vinto tre premi ilKiller Mike è stato portato via in manette dalla polizia. February 5,...