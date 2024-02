Il Tribunale riconosce la carta docente anche al prof non di ruolo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Laspettaagli insegnanti non di. Il beneficio è stato riconosciuto a una insegnante cosentina che lavora al Nord. La sentenza è stata emessa dal giudice del Lavoro di Torino a seguito di un ricorso presentato dall'interessata, difesa dall'avvocato Vincenzo Tiano del foro di Cosenza, dell'Ufficio legale dell'Associazione Nazionale Docenti. Secondo i ricorrenti, il nonre ladocenti agli insegnanti non diè una discriminazione. Allail giudice ha riconosciuto il bonus per ben quattro annualità. A seguito della sentenza, ilha condannato il ministero dell'Istruzione e del Merito a consegnarle lacaricando su essa l'importo di 2.000 euro, oltre ...