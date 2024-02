Il tempismo di Mario Pasalic

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A José Mourinho bastarono pochi allenamenti per dire che “bravo era bravo, ma gli servono chili, velocità ed esperienza”. E così, dopo essere arrivato a inizio luglio a Londra, sponda Chelsea, si ritrovò a fine luglio già altrove, in Spagna, a Elche, all’Elche Club de Fútbol. Doveva essere un parcheggio temporaneo, finì che la maglia del Chelsea non la indossò mai. Perché a volte non conta quanto uno è bravo o quanto sa dare in campo, ma soltanto il. E sesu un terreno di gioco dimostra anno dopo anno di avere unperfetto, addirittura invidiabile, sia quando difende che soprattutto quando attacca, non va allo stesso modo fuori dal campo. Ma in questo caso non lo si può incolpare di nulla....