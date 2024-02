Il Superospite Trattori | Roma no | Sanremo sì

L'Ariston è pronto ad accogliere i contadini e le loro proteste. Ebbene sì, in un anno siamo passati da Roberto Benigni ospite d'onore alle macchine agricole: per fortuna che "la politica resti fuori ...Sono tanti gli episodi che raccontano l'altro lato del festival di Sanremo, quello di essere, per la grande attenzione mediatica, anche ribalta di proteste e di istanze economiche. E mentre si ipotizz ...Tutto pronto per Sanremo 2024. Dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 ...