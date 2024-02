Il sindaco di Savona concede la cittadinanza onoraria a 69 bambini nati da genitori stranieri

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Questa mattina ho firmato laper Ius soli per 69tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 daresidenti in Italia, come previsto dal nostro Regolamento e dall’ordine del giorno approvato a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022”. Così ildiMarco Russo annuncia l’iniziativa della sua Giunta. “Era dal 2016 che la nostra città non conferiva questo tipo di riconoscimento che ha anche il valore di pungolo nei confronti del nostro governo, affinché il diritto divenga riconosciuto a tutti iche nascono, vivono, crescono e studiano nelle nostre città, insieme ai nostri figli. Firmare ...

