Il silenzio della sinistra se il branco è di migranti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per questa bambina, perché a 13 anni si è ancora bambini, non vedrete le femministe stracciarsi le vesti

I tifosi della Torres hanno lasciato gli spalti durante il Minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva prima della sfida del campionato di Serie C ... (sportface)

In questi mesi il tema dell’impatto dell’Intelligenza artificiale sull’economia, sulla società e sulle istituzioni si è imposto come uno dei ... (formiche)

Per questa bambina, perché a 13 anni si è ancora bambini, non vedrete le femministe stracciarsi le vesti (ilgiornale)

ARZANO – Mega discarica abusiva sulla Circumvallazione esterna a rischio incendio: la denuncia del giornalista sotto scorta Mimmo Rubio:“comune omissivo”.Borghi, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, ha subito parlato di una «inadeguatezza della classe dirigente di questo Governo e il silenzio della premier, che non ha ritenuto da un lato di ...La signora della porta accanto è un melò che non ha nulla di complesso, ma poi diventa esplosivo. In sala in versione restaurata.