Il rossetto più antico del mondo è ‘made in Iran’ e ha 4mila anni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ilpiùdelha circaed èin. Colore: rosso scuro. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’università di Padova specializzati in archeologia, chimica e mineralogia, in collaborazione con colleghi della Facoltà di Archeologia dell’università di Teheran. Lo studio, intitolato ‘A Bronze Age lip-paint from southeastern, è pubblicato su ‘Scientific Reports’ (gruppo Nature). Il team – informano da UniPd – ha analizzato e identificato il contenuto di un flacone in clorite, finemente scolpito, datato mediante radiocarbonio tra il 1900 e il 1700 a.C. Secondo le indagini degli scienziati si tratta di una preparazione cosmetica di colore rosso cupo, a base di ematite, manganite e braunite mescolati a cere e ...