Il ritorno a sorpresa di Céline Dion dopo la diagnosi della sindrome della persona rigida

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è apparsa asul palco dei Grammy: a oltre un anno dalla rivelazione, il 4 febbraio 2024 la cantante ha presenziato all’evento, dove ha consegnato a Taylor Swift il premio per il miglior album dell’anno per il suo lavoro Midnights. Al pubblicoCrypto Arena di Los Angeles, che l’ha accolta con una standing ovation, la cantante canadese ha detto: “Grazie a tutti! Vi amo. Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero con il cuore. Chi ha la fortuna di essere ai Grammy Awards non deve mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia ...