Il retroscena | Bonaventura alla Juve? Una voce rilanciata dalla stessa Fiorentina

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gli ultimi giorni di calciomercato invernale sono stati particolarmente frenetici in riva all'Arno. Fra scambi mai andati in porto, affari...

Pereyra Juve, rivelazione sul centrocampista: fatto un tentativo per il suo ritorno in bianconero. I retroscena La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma i contatti tra la Juve e l’Udinese per ...Juventus, i retroscena dell'affare Alcaraz: quando è nata l'idea, la trattativa, la fuga dal Southampton La trattativa per Carlos Alcaraz dal Southampton alla Juve è durata poco più di dodici ore: da ...SI era parlato di una alquanto clamorosa possibilità che Giacomo Bonaventura si potesse trasferire alla Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Un`ipotesi.