Il reset di Zelensky

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Salterà Zaluzhny, ma non solo lui. "Per vincere dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione" dice il presidente, che non nasconde le distanze con l'entourage della Difesa e l'esigenza di un repulisti per spezzare il legame tra l’insuccesso della controffensiva fallita e le faide interne. L'analisi di Carolina De Stefano (Luiss)