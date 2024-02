Il Re Leone | ecco come sarà Musafa nel prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quale aspetto avrà Mufasa nellive action de Il re, basato sul padre di Simba. Mufasail personaggio protagonista del nuovo lungometraggiode Il re. La saggezza e l'imponenza del padre di Simba in passato era stata bene rappresentata vocalmente da James Earl Jones (Vittorio Gassman nella versione in italiano) ma ora il film proporrà un lato diverso del re della savana. A prestare la propria voceAaron Pierre, che ha spiegato il suo lavoro per il film. "Beh, innanzitutto, voglio riconoscere che James Earl Jones è una enorme fonte di ispirazione per me. Enorme. E mi sento molto onorato di entrare in questo ruolo dopo di lui. Penso che la …