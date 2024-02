Il racconto di una famiglia istriana esule e di una diciottenne che insegue la sua passione e l' amore | senza dimenticare le proprie origini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un film tv per non. Rai Fiction, insieme a Publispei e Venice Film, con La rosa dell'Istria di Tiziana Aristarco (stasera alle 21.30 su Rai 1) riporta alla memoria la vicenda straziante degli esuli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, attraverso la vicenda dellaBraico.