Il pugno chiuso che cambiò le Olimpiadi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La chiama "la scena del crimine". E sulla scena della crimine John Carlos è tornato quarant’anni dopo: era il 2008. Nel frattempo i (pochi) capelli (e la barba) si erano imbiancati e lui e Tommie Smith erano stati insigniti da Espn di un premio speciale, quello dedicato ad Arthur Ash. In quei quarant’anni hanno raccontato più e più volte il senso di un’istantanea che è diventata un’icona: loro scalzi con ilguantato (di nero) rivolto verso al cielo, e con loro, senza battere ciglio, su quel podio dei 200 metri anche Peter Norman. Non un bianco convitato di pietra di fronte al più grande gesto di protesta che si possa ricordare durante le. Era il Sessantotto, l’autunno del 1968. C’era un mondo in subbuglio: le proteste erano iniziate nelle università americane (Berkeley) ed erano arrivate fino in Europa (il maggio francese e poi anche ...