Il progetto Ponti sicuri in provincia di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Con questo impegno, il presidente delladiAlessandro Polcri lancia il”, l’avvio di un piano di monitoraggio e messa in sicurezza senza precedenti nel territorio diesistenti nelle strade di competenza, per un investimento che si avvicina ai 25 milioni di euro. Rush finale inoltre, per il definitivo ponte a Buriano per 21 milioni di euro. “Abbiamo deciso di attuare nel triennio 2024-2026 un investimento unico nel suo genere per la Toscana, in precedenza mai previsto, e finalizzato a garantire la sicurezza degli spostamenti lungo tutte le strade di proprietàle e quelle in gestione dalla Regione - spiega il Presidente delladi ...