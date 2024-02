Il populismo penale del Pd fondato sul giustizialismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Partito Democratico che parla di "" dovrebbe apparire come un'autocritica storica, un mea culpa sui recenti trent'anni di storia italiana

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "C'è una levata di scudi nel nostro Paese perché si chiarisca nella direttiva Ue sulla Violenza di genere che se non c'è ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “C?è una levata di scudi nel nostro Paese perché si chiarisca nella direttiva Ue sulla Violenza di genere che se non c?è ... (calcioweb.eu)

Continua a salire il tragico bilancio dei suicidi nelle carceri italiane. Nel giro di 24 ore altri due detenuti si sono tolti la vita in cella, ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “C’è una levata di scudi nel nostro Paese perché si chiarisca nella direttiva Ue sulla violenza di genere che se non c’è ‘consenso esplicito’ e’ stupro. Un messaggio buono ...I due suicidi in meno di 24 ore nelle carceri di Verona e Carinola, nel Casertano, fanno salire a 15 il numero dei detenuti che si sono tolti la vita da ...