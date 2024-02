Il Piano Mattei? Neocolonialismo L' ultimo comizio contro il governo di don Biancalani

Come temevamo, il “ Piano Mattei ” è uno specchio per le allodole: ci fa sentire generosi espropriatori di risorse di paesi poveri, mentre si dà ... (ilfattoquotidiano)

L’Africa è in questi giorni prominente nel notiziario politico per il summit realizzato a Roma e il lancio del Piano Mattei , una idea di intervento ... (formiche)

Un passaggio del protocollo tra Italia e Albania sui centri per i migranti solleva dubbi circa la concreta possibilità di accedere a tali centri per verificarne le condizioni. Da anni c’è opacità su m ...Tra questi, la considerazione del Mediterraneo quale area strategica non solo a livello europeo ma per gli equilibri geopolitici globali e l'urgenza di costruire nuovi rapporti con il continente ...Tajani ha parlato anche della crisi nel mar Rosso. L’Italia, ha sottolineato, non si fa intimidire dalle minacce della milizia filoiraniana degli Houthi che ha nel mirino mercantili occidentali ...