Il perverso desiderio contemporaneo di vivere fino a centoventi anni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quando ho visto l’ultima stagione di “The Crown”, ho telefonato alla mia amica V., che è determinatissima aa lungo, ed ero scioccamente certa che l’avrei convinta a desistere dai suoi insani propositi. Ma ti rendi conto che la regina madre è morta a quasi centodue, ho berciato. Ti rendi conto che Elisabetta è lì che piange la sua orfanitudine a quasi settantasei? Non è normale, non è sano, non è accettabile. V. aveva già visto “The Crown”, e forse aveva persino letto i giornali all’epoca del decesso, e quindi sapeva tutto, e quel che a me pareva scenario horror a lei pareva modello cui ispirarsi. È proprio ciò che vorrei, ha pigolato: che la mia mamma vivesse così a lungo e in salute e piena di gin tonic. (V., oltre a essere l’unica delle mie amiche col malsano proposito di diventare centenaria, è anche l’unica che chiami la madre «la mia ...