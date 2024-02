Il pagellone del lunedì | principi azzurri | montagne russe ed harakiri

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il fine settimana di Serie A ha offerto come al solito parecchie storie interessanti: da una vittoria di "corto muso" beffarda a un paio di rimonte in extremis fino alle prove di diversi talenti giovani di ottime speranze. Vi raccontiamo il meglio e il peggio del weekend nel nostro solito

La prima giornata del 2024 ha visto l'implosione del Napoli a Torino, la vittoria in extremis della Juventus, il giovane Milan che vince in ... (ilgiornale)

Dieci come il numero che porta sulle spalle: non si può non assegnare il voto massimo (10) a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter capolista, ... (liberoquotidiano)

In un fine settimana dominato dalla febbre del tennis, la Serie A ha offerto tante storie interessanti. Da due bomber che segnano ma incidono in ... (ilgiornale)

DANILO 6 - Leader autentico, anche se non è perfetto in occasione del gol. Il giallo rimediato gli farà saltare l'impegno casalingo con l'Udinese di lunedì prossimo. CAMBIASO 5.5 - Fa un lavoro più di ...Cristiano Giuntoli è stato intervistato da Dazn prima di Inter-Juve. Le parole del dirigente bianconero: Allegri ha detto che per i giocatori questa partita è un premio per quello ...Serie A 23° giornata Atalanta-Lazio 3-1 i top e flop della gara: male la difesa biancoceleste. Pasalic porta avanti la Dea. De Ketelaere dipinge calcio.