Il neofascismo oggi non c’entra coi saluti romani | si guardi al web

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Dante Nicola Faraoni Ha fatto scalpore il saluto romano dei nostalgici ad Acca Larentia. Queste manifestazioni non sono a mio avviso un pericolo reale per la democrazia. Il neo fascismo haaltri canali di comunicazione per creare consenso ed è necessario comprendere dove si alimenta questa tendenza mentale negativa. A parole tutti concordiamo che il fascismo è limitativo per lo sviluppo e il progresso sociale. Il fascismo e i suoi fratelli minori – nazionalismo, provincialismo, campanilismo, ecc. – per esprimersi devono essere alimentati da azioni, pensieri e parole che riportino queste tendenze sociali limitative. Il regno dovesi fa opinione sono i social, il web. Lì ti riservano gratuitamente una vetrina dove in teoria puoi dire la tua. Poi ci accorgiamo che non è così perché la tua opinione vale se il sistema di intelligenze ...