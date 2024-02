Il mister Davvero difficile parlare di calcio»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SORBOLO (PARMA) C’època voglia dinel dopo gara di Lentigione-Carpi. L’infortunio di Sabotic ha scosso tutti anche in casa biancorossa eCristian Serpini (foto) pensa al difensore reggiano. "La vittoria più grande è stata vedere Minel che si è ripreso – le sue parole – e non ci sono colori in questi momenti, i ragazzi delle due squadre erano abbracciati insieme e credo che la grande gioia sia quella di ricevere a breve buone notizie su di lui". Sulla gara il tecnico è soddisfatto. "Abbiamo fatto una buonissima gara per intensità e voglia di non prendere gol, ero molto contento fino al 97’ poi però è duradi– prosegue – nel primo tempo abbiamo fatto pochino, mentre nella ripresa siamo ripartiti bene, tenendo la palla nella loro metacampo. Ora c’è la sosta? ...