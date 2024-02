Il mio ragazzo mi ha accusata di tradirlo e invece mi tradiva lui

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non è una situazione facile quando ci si imbatte in un esemplare di Homo furbettus, ovvero un uomo che pensa di farla franca accusando gli altri di colpe che sono solo sue. Questo tipo di primate spesso riesce a cavarsela e addirittura agisce così astutamente che la vittima delle sue macchinazioni si sente davvero colpevole. Perché quest’uomo si comporta così? Probabilmente per avere campo libero per le sue manovre personali: mettendo in ansia e in soggezione la partner, svia l’attenzione dai sui suoi comportamenti scorretti. Ma le domande giuste da farsi sono: Come accorgersi in tempo che il furbetto sta iniziando a colpire? Come “guarire” da una delusione del genere, che è verso lui ma anche verso se stesse? I segnali per capire il suo piano Cambia comportamento Il primo segnale che deve metterci in guardia è il cambiamento di comportamento. Se lui ci punzecchia di battute al ...