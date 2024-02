Il Ministro Lollobrigida dichiara di essere dalla parte degli agricoltori | è consapevole di essere Ministro?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sono indignato, sono furente. Ilha fatto unazione ributtante, scandalosa, vomitevole, indice di quanto sia veramente una persona di cui non ci si può fidare. Hato - come se niente fosse - che il Governo sta. Per favore, smettete