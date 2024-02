Il metodo del maestro Gabriele | Oltre ai voti metto anche pensieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Belardetti La forza della motivazione e dell’affetto. IlCamelo, 42 anni, sta diventando un fenomeno nazionale con il suo ’rivoluzionario’didattico (il profilo ’’ su Instagram ha fatto boom). Sui quaderni dei bambini delle elementari a Palermo non scrive(che invece deve seguire per gli scrutini), ma lasciache spingono a impegnarsi e toccano le corde emotive. Come nasce questa idea? "Il giudizio degli scrutini è piuttosto asettico e le famiglie non comprendono l’andamento in classe dei figli. Io do feedback: sappiamo che un bimbo cresce meglio se è in un contesto sereno ed è motivato. Mi è venuto automatico rinforzare il lavoro dei piccoli con parole carine". Genitori e colleghi come hanno accolto la sua ...