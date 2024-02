Il match di ieri Il Sudtirol vince in casa dell’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La 23esima giornata di B si è chiusacol successo per 2-1 nel posticipo delsul campo. Vantaggio bolzanino nel 5’ di recupero del primo tempo con Tait, poi a inizio ripresa una respinta del portiere Poluzzi è incocciata sullo stesso Tait che in modo sfortunato ha firmato l’autorete dell’1-1. Ma al 78’ un errore dell’ascolano Rodriguez ha spianato strada a Masiello che dopo il triangolo con Casiraghi ha firmato il gol del 2-1. Un successo pesante per la squadra di Valente, il secondo nelle ultime 4 gare, che permette aldi agganciare il gruppone di squadre a quota 27 (dove ci sono Pisa, Samp e Bari) e ampliare da 2 a 5 i punti di margine proprio sui marchigiani di Castori, che interrompono invece la striscia di 4 gare utili di fila e rimangono impantanati in zona playout.