Il leader di Hamas è un terrorista in fuga Le tappe nei nascondigli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildel movimento islamista palestinese, Yahya Sinwar, «non comanda le sue forze» in quanto «si è trasformato in unin». Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, citato dal quotidiano «Times of Israel». Secondo Gallant, Sinwar è «troppo occupato con la sua sopravvivenza personale per riuscire a comandare». «Va dio ino, non è in grado di comunicare con l'ambiente circostante. Inoltre, negli ultimi giorni le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rinvenuto materiali significativi nei luoghi in cui era stato di recente. Grazie a essi stiamo approfondendo i nostri studi sui piani di», ha affermato il ministro israeliano. Gallant ha aggiunto che per sconfiggere definitivamente il movimento ...