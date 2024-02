Il gioco erotico con la matrioska finisce male | operato d' urgenza in ospedale

Lamentava forti dolori addominali. Una volta giunto al pronto soccorso del Nuovo ospedale delle Apuane di Massa Carrara ed effettuato i dovuti accertamenti, i medici hanno compreso l'origine del dolor ...Un uomo è finito in ospedale, in provincia di Massa Carrara, con una matrioska dal 15 centimetri nel retto: l’uomo l’aveva utilizzata per un gioco erotico. Il paziente sarebbe stato operato immediatam ...L'uomo è stato operato d'urgenza, in anestesia totale. La storia è stata raccontata dal Tirreno che parla di un gioco erotico finito male. La pratica, a dir poco non convenzionale, ha fatto rischiare ...