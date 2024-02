Il FantaSanremo è il tripudio del narcisismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quando nel 1990 Riccardo Albini si inventò il Fantacalcio, portando in Italia, e adattandolo al calcio, uno dei passatempi degli appassionati di football americano, il Fantasy football, difficilmente si sarebbe immaginato che una gran parte degli italiani avrebbe un giorno fantasizzato quasi ogni cosa dello sport. Esiste il fantabasket, diversi tipi di fantaciclismo, il fantavolley. Ogni sport ha più o meno una sua fantasizzazione. E non solo lo sport. Da quattro anni c’è pure il, perché lo sport preferito degli italiani è guardare le competizioni dal divano e non c’è competizione più nazionalpopolare che il Festival di Sanremo. Di anno in anno gli appassionati si moltiplicano e quello che era un passatempo per pochi, è diventata una passione di molti, capace di portare davanti alla televisione anche chi alla kermesse canora non s’era mai interessato. ...