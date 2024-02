Il Decameron a puntate Firenze | torna la peste nera per fiction

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Aspettando "Il Mostro",continua ad essere al centro di importanti produzioni televisive. Se novembre scorso il centro cittadino è stato invaso dalle telecamere per le riprese de "Il Mostro", la serie tv in quattro episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e dallo stesso Sollima, per una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Sollima, adesso il cuore disarà immortalato per "The", adattamento Netflix della raccolta di novelle di Boccaccio. Molte scene saranno girate negli studi romani di Cinecittà e nel quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo, i droni arriveranno ugualmente in città per alcune riprese in piazza del Duomo, piazza San Giovanni, piazza della Signoria - in particolare ...