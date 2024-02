Il Dap non autorizza l’evento con Giuliano Amato al San Vittore | il Garante dei detenuti | “Imbarazzo per lo stop solo 24 ore prima”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Hanno fatto annullareconcon sole 24 ore di preavviso. È polemica sulla scelta del Dipartimento amministrazione penitenziaria, che non hato la presentazione dell’ultimo libro del presidente emerito della Consulta, programmata per il 6 febbraio all’interno del carcere Sandi Milano., previsto per le ore 11 di domani, era organizzato dall’Ufficio deldelle persone private della libertà personale del comune di Milano e dalla Direzione dalla Casa Circondariale. La nota del– A dare notizia della vicenda è lo stessodei, Francesco Maisto, in una nota. “Stamattina alle 11,30 abbiamo appreso con meraviglia eche il ...

