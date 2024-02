Il cosmonauta russo Oleg Kononenko è diventato l’uomo ad aver trascorso più tempo nello spazio

Oleg Kononenko, un cosmonauta russo, ha stabilito domenica scorsa il record mondiale per il maggior tempo trascorso nello spazio, superando gli 878 giorni, ovvero quasi due anni e mezzo. Secondo l'age ...Il cosmonauta russo Oleg Kononenko ha stabilito un nuovo record mondiale per il maggior tempo trascorso nello spazio: più di 878 giorni o quasi due anni e mezzo. A darne notizia è l'Agenzia spaziale ...A riferirlo è l'agenzia spaziale Roscosmos, secondo cui domenica scorsa il cosmonauta russo ha trascorso un tempo totale di permanenza in orbita di oltre 878 giorni in 5 missioni spaziali diverse.