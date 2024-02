Il comparto va tutelato nella transizione verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alla plenaria del comitato europeo delle regioni "sono intervenuto a sostegno delle ragioni del settore primario", dice Lorenzo Galligani Conservatori e Riformisti Europei in consiglio comunale a Pistoia. Un intervento mentre "davanti al Parlamento Europeo sfilavano i trattori degli agricoltori in protesta contro i vincoli ed i costi che lafa ricadere sulle loro teste - spiega Galligani – e mentre si permette la concorrenza sleale di paesi extraeuropei dove i vincoli ambientali e le garanzie sociali sono assai più blandi". "Lanon deve e non può comportare la distruzione delagricolo europeo – aggiunge –, la prossima politica agricola comune non potrà non tenere di conto della concorrenza sleale che i nostri agricoltori (ed allevatori e vivaisti e pescatori) ...