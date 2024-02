Il CEO del Genoa | «Gudmundsson Fiorentina? Ecco la verità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Andres Blazquez, CEO del, ha parlato in conferenza chiarendo la questione legata ad una possibile partenza diAndres Blazquez, CEO del, ha parlato in conferenza chiarendo la questione legata ad una possibile partenza dile sue dichiarazioni. PAROLE – «Sul tema, mi fa un po’ sorridere tutte queste storie che sono state montate dai tifosi e dai giornalisti. Per Albert abbiamo avuto un’offerta tre giorni prima che finisse il mercato. Mi ha chiamato lae mi ha detto che volevano l’islandese, io gli ho risposto di non mandarci offerte perché non lo avremmo venduto. Gli ho detto: ‘ti dico un prezzo così capisci che non vogliamo venderlo: 40 milioni’. E’ arrivata un’offerta e ho impiegato tre minuti ...