Il caso trasporti locali Cercansi autisti di bus | ci sono pochi italiani | arrivano i filippini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nessuno vuole più guidare gli autobus del trasporto pubblico locale. E così Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale su Modena, Reggio Emilia e Piacenza, sta andando a cercare glinelle Filippine. L’obiettivo dell’accordo sinergico stretto nelle scorse settimane col consolato del Paese asiatico è quello di reclutare personale, convincendo sia igià presenti sul territorio italiano sia gli interessati a trasferirsi da Manila a formarsi gratuitamente nell’Academy aperta un’anno fa. Si tratta di una scuola per conseguire la patente per gli autobus (con la clausola, una volta assunti, di non poter lasciare il lavoro per almeno tre anni) che diverse aziende di tpl in Italia stanno portando avanti per fermare l’emorragia di risorse umane. Una partnership quella avviata dal presidente di Seta, Alberto Cirelli che aveva ...