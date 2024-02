Il Capitalismo Woke | Tra consapevolezza sociale e opportunità di mercato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quando l’attivismoe il profitto si intrecciano nel mondo degli affari Negli ultimi anni, il termine “” ha guadagnato terreno nel vocabolario economico e, indicando una nuova forma di imprenditoria che unisce laall’di. Questa tendenza ha visto molte aziende adottare un approccio più etico, sostenibile e inclusivo, spingendo il concetto di responsabilitàd’impresa a nuovi livelli. Un Connubio tra Etica e Profitto Ilriflette un cambio di paradigma, in cui le aziende non solo perseguono il profitto, ma cercano anche di essere agenti positivi per il cambiamento. Questo ...