Il cantante Alfa a Sanremo 2024 con “Vai!” | testo canzone | chi è | vero nome | età | altezza | è fidanzato?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo la beffa dello scorso anno stavoltaè pronto a salire sul palco dell’Ariston: sarà lui uno dei 30 concorrenti di questa 74esima edizione del Festival che si preannuncia da record. Genovese, appena 24 anni, è pronto a stupire tutti con la sua musica: ci riuscirà?– Foto: IG (Ilcorrieredellacitta.com)Nuove proposte e nuovi talenti della musica italiana, è questo senza dubbio il caso del cantate. Amatissimo dalla Gen Z nonostante la sua relativamente breve carriera è già riuscito ad affermarsi con i suoi brani, alcuni diventati davmolto popolari, da Bellissimissima a You Make So Happy, con quest’ultima diventata anche la colonna sonora di uno spot Coop. Adesso però il rapper di origini genovesi è pronto per la definitiva affermazione: e quale occasione migliore di quella offerta da ...