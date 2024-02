Il Benevento di Auteri | ieri come oggi | l’elogio della normalità è il segreto della rinascita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl day after ha sempre un sapore diverso. E’ il giorno delle valutazioni, non delle sentenze, perchè un quadro diventa più chiaro a cambio di allenatore effettuato, mercato chiuso e risposte dal campo. Ilsta vivendo una nuova primavera, sembra un ‘dejavù’ di quanto fatto dallo stessoin occasioneprima e storica promozione in Serie B. Una prima parte ad altalena, una seconda con la marcia alta innestata e via verso il salto di categoria. E,in quella circostanza, anche stavolta il percorso sta assumendo contorni piacevoli dopo aver messo ordine, fatto chiarezza e lasciato ogni alibi. Certo è successo con un girone d’andata giocato e una Juve Stabia che ha preso il largo. Insomma, è stata abbandonata la sperimentazione per tornare a fare le cose ...