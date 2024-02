IF - Gli amici immaginari | l' esilarante spot creato per il Super Bowl è ispirato a The Office

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A maggio arriverà nei cinema IF - Glie un divertenteper ilriprende una delle scene più iconiche di The. Nel mese di maggio arriverà nei cinema il film IF - Glie per promuovere il progetto è stato realizzato un, che verrà trasmesso durante il, in cui Ryan Reynolds va in crisi quando non riconosce John Krasinski. Al posto dell'attore, impegnato anche come regista, appare infatti Randall Park, come accaduto in una memorabile puntata di The. Lo scherzoalla serie NelloRyan Reynolds sta promuovendo il film ...