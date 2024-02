I trend più amati emersi alla Paris Fashion Week 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tanti sono iavvistati in passerella durante laper le collezioni Haute Couture. E tanti accompagneranno il, tra tulle in abbondanza e colori neutri. Scopriamo i più popolari. Larestituisce l’Haute Couture agli appassionati e riporta in passerella le tendenze più attese per questo. Tantissime le maison chiamate in causa, da Chanel a Dior fino a Schiaparelli e Masion Margiela. In passerella dal 22 gennaio al 25 gennaio, le collezioni Haute Couture hanno infiammato il mondo glam evidenziando quali sono le tendenze predominanti di quest’anno appena iniziato. Crediti: Chanel/Valentino/Dior/Instagram – VelvetMagE come ogni spettacolo che si rispetti non poteva di ...