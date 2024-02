I trattori marciano su Roma | le ragioni della protesta e i veri rapporti con la politica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tutte le strade portano a, è noto. Lo sanno bene anche gli agricoltori italiani in lotta da giorni, come i colleghi di mezza Europa, che si sono dati un appuntamento e una destinazione certi: arrivare venerdì prossimo al centro di. Con le conseguenze, per il traffico (ma non solo per questo), che tutti possono immaginare. La marcia sudei, a parte la rievocazione storica discutibile, è in corso in queste ore con centinaia di mezzi in avvicinamento alla Capitale principalmente da nord (Toscana, Umbria e Lazio). Una avanzata guardata con preoccupazione dai vertici delle forze dell’ordine in primis ma anche dal governo Meloni, che sulla battaglia (apparentemente non) del mondo verde tricolore rischia di dover affrontare un pericoloso cortocircuito. Le modalità ...