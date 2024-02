I posti ci sono | ma i lavoratori no | le scuole si sveglino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Manca il lavoro in Italia? Non è del tutto vero. La verità è che mancano i, può sembrare strano ma è così. Secondo i dati di Unioncamere quasi un posto di lavoro su due per le imprese italiane è difficile da coprire. Cioè non si trovano inecessari alla richiesta di manodopera del mondo produttivo. Tale carenza è rivelata anche dal boom di richieste diextraeuropei arrivata da imprese e famiglie con i clikday di dicembre. Per 136 milaextraeuropei disponibiliarrivate 609mila richieste, e quindi più di 400miladi lavororimasti vuoti. Dai dati emerge ancora che su 5,5 milioni di contratti di lavoro necessari alle imprese per il 2023, per il 45% è stato difficile o impossibile reperire il personale. Questo è ...