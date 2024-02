I piccoli agricoltori vanno ascoltati | invece i governi usano l’Europa come il lupo cattivo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Guido Silvestri* I trattori si avvicinano a Roma, dove ci si aspetta l’annuncio di un corteo di protesta,sta accadendo in tante altre città italiane eforse accadrà anche a Sanremo nei giorni sovraesposti del festival. Ma cosa sta accadendo e quali sono le ragioni degli? L’Unione Europea riserva all’agricoltura un terzo del suo bilancio. A fine 2021 tutti i partiti sovranisti, inclusa la Lega e Fratelli d’Italia, hanno votato la riforma della Pac (Politica Agricola Comune) che, nella sua implementazione, lascia ampia flessibilità aidegli Stati membri. Ma l’80% dei fondi va di fatto a solo il 20% delle aziende più grandi lasciando i piùe quelli di medie dimensioni a bocca asciutta. In Europa il popolo dei trattori protesta per ragioni diverse da paese in ...

Inoltre, i movimenti spontanei italiani, tendono a smarcarsi dalle organizzazioni agricole più rappresentative come Coldiretti, Confagricoltura, Cia, a loro dire distanti dalle esigenze dei piccoli ...Il ministero austriaco della Mobilità ha istituito un divieto di circolazione per i veicoli industriali sull’autostrada A10 dei Tauri il venerdì e il sabato, fino al 30 marzo 2024.In questo modo non c’è concorrenza. Se la materia prima costasse di meno anche per noi, ci sarebbe un minimo di guadagno in più per gli agricoltori”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...