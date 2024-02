I liberali lettoni candideranno un’ucraina al Parlamento europeo e gli italiani cosa aspettano?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ivanna Volochiy potrebbe diventare la prima cittadina ucraina eletta al. La speranza è che sia solo la prima di una lunga serie. Il partito liberaldemocratico lettone “Kust?ba Par!” (traducibile in “Movimento per”) ha preso la storica decisione di inserire come capolista alle prossime elezioni europee di giugno Ivanna Volochiy, che attualmente lavora come addetta presso il gruppo Renew Europe al. Il principale obiettivo politico di Volochiy sarà quello di lavorare per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea e nella Nato. Un obiettivo ambizioso che sottolinea il desiderio dei tanti ucraini che vivono nei ventisette stati membri di vedere un’Unione europea più inclusiva e solidale nei confronti dei paesi che cercano di allinearsi ai suoi valori e standard. Una decisione storica ...