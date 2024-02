I grandi avversari del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Vedie poi…scopri uno che diventerà per te un fratello maggiore. Nello stesso giorno di Kurt Hamrin se n’è andato anche Giacomo Losi, icona romanista al terzo posto per maggior numero di presenze nella storia giallorossa. Quando nel novembre 2013 se ne andò il ‘Fornaretto’, ‘Core de Roma’ (questo il soprannome dello storico capitano della Lupa) ricordò al Corriere dello Sport il giorno giorno nel quale incontrò allo stadio del Vomero Amedeo Amadei, allora giocatore- allenatore del club partenopeo: “Mi tremavano le gambe quando lo conobbi, ci fu subito simpatia tra di noi. Lui era quasi a fine carriera e giocava da centrocampista centrale. Uno spettacolo anche da dentro il campo”. Losi e ilLa prima volta che Giacomo Losì affrontò ilè datata 23 ottobre 1955, in una partita terminata ...