I dipendenti Atm annunciano uno sciopero straordinario di 10 giorni | i mezzi garantiti dal 9 al 18 febbraio

Il Comune di Milano vuole approvare gli emendamenti entro Natale ma le opposizioni fanno battaglia per far approvare le proposte (ilgiornale)

Non un minuto di lavoro extra. Da venerdì 9 febbraio a domenica 18 febbraio l’organizzazione sindacale Al Cobas ha indetto uno sciopero degli straordinari che coinvolge i lavoratori di Atm, la società ...L’azienda con base a Modugno ha venduto la propria tecnologia alle municipalizzate dei trasporti a Milano e Bari. La società ha chiuso il 2023 ...Il futuro di Magenta dipende dalle aree dismesse, come la ex Novaceta e la ex Saffa. Ci sono anche altri edifici abbandonati, come il vecchio teatro e la casa di Santa Gianna. La Fondazione Vincenzian ...