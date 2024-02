I cinquant’anni del congedo parentale in Svezia e il padre italiano licenziato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Era il 1974.fa. Ladiventava il primo Paese al mondo a introdurre 180 giorni di, non specifico per genere, finanziato dallo Stato. Alla nascita di un figlio, madri e padri potevano decidere come spartirsi i giorni di stop dal lavoro per accudire il neonato. Da allora, laha aumentato il numero di giorni diconcessi. Oggi, i genitori svedesi – compresi quelli delle coppie Lgbtqi+, adottivi e single – hanno diritto a 480 giorni di assenza dal lavoro. Per i primi 390 giorni, ottengono l’80% dello stipendio, fino a un tetto mensile di 47.750 corone svedesi, poco più di 4.200 euro. Successivamente, è previsto un compenso giornaliero di circa di 16 euro. Le cose, ovviamente, non sono cambiate da un giorno all’altro. Nel 1974 solo lo 0,5 ...