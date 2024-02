I carabinieri arrivano per una stesa e scoprono due spacciatori nel quartiere di Barra

Mentre a Partinico si piange la morte di Francesco Bacchi, deceduto in seguito ad una Violenta rissa , i Carabinieri all’alba di oggi hanno sedato ... (monrealelive)

Caso Vittorio Sgarbi , perquisizioni nelle abitazioni dell’attuale sottosegretario alla Cultura: arrivano i carabinieri . Gli ultimi aggiornamenti in ... (notizie)

Minacce di morte alla sua ex compagna disabile , troppo per quest’ultima che ha chiamato i carabinieri : scatta l’arresto nei confronti dell’uomo La ... (notizie)

Follia in città - getta la figlia del balcone e tenta suicidio : arrivano i carabinieri

Follia in città dove un uomo ha gettato la figlia dal balcone e, successivamente, ha tentato il suicidio: arrivano l’ambulanza ed i carabinieri Una ... (notizie)