I Carabinieri arrestano un pusher a Scampia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz anti-droga nelle Vele diper idella locale stazione che hanno arrestato un 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo nel lotto M e lo hanno perquisito. Trovati e sequestrati 22 cilindretti di eroina, 32 dosi di cobret, 8 di crack e 29 dosi di cocaina per un peso complessivo di 60 grammi di stupefacente. Sequestrati anche 360 euro in contanti ritenuti provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.